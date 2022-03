Europei Under 19, l'Italia batte il Belgio 2-0 e accede alle fasi finali

ROMA - Dopo il 2-2 contro la Germania e il 5-0 alla Finlandia , la Nazionale Under 19 ha battuto 2-0 i pari età del Belgio e ha conquistato l'accesso alla fase finale dell'Europeo di categoria, in virtù del primo posto del girone 5 del round Elite. Gli azzurrini guidati dal ct Carmine Nunziata hanno vinto grazie alle reti siglate all'8' da Miretti e al 45' da Casadei . La fase finale a 8 squadre si disputerà in Slovacchia dal 18 giugno al 1 luglio 2022. In palio anche l'accesso al Mondiale Under 20 del 2023, che si terrà in Indonesia.

Il primo tempo

La Nazionale Under 19 ha superato la seconda fase di qualificazione al Myyrmäki Stadium di Helsinki. Un match sempre sotto il controllo del gioco Azzurro che non ha concesso spazi alla manovra belga: una squadra compatta, corta tra i reparti, ha subito fatto vedere che non ce n’era per nessuno. Tutto accade nel primo tempo, dopo appena 9 minuti: il fantasista della Juventus, Miretti è il primo a colpire, dopo aver ricevuto un assist dentro l’area da Gnonto, di piatto sinistro incrocia e porta in vantaggio l’Italia. Del gioco belga, si stenta a vedere un tiro nello specchio della porta Azzurra, anzi, è l’Italia a pungere di più, avvalendosi di una difesa arcigna e di un centrocampo che filtra tutte le giocate avversarie. Al 45’ il secondo gol di Casadei, ispirato da un calcio da fermo battuto da Miretti, che trova l’incornata giusta e sigla il raddoppio.

Il secondo tempo

Si va al riposo e nella ripresa gli Azzurrini tengono il boccino del gioco, sapientemente, smorzando l’iniziativa belga che fatica a trovare il bandolo della matassa. E’ sempre l’Italia ad essere pericolosa: Gnonto, oggi infaticabile e sempre pronto a dare una mano in copertura, e Nasti, che subentra ad Ambrosino, creano occasioni che vanno di poco fuori. Gli ultimi dieci minuti, le squadre si allungano e i diavoletti rossi aumentano il ritmo di gioco ma sono quasi nulli i pericoli per Desplanches, oggi attento ma raramente impegnato. Tre minuti di recupero ed esplode la gioia Azzurra. Si va all’Europeo.

Le dichiarazioni

Raggiante Carmine Nunziata: “ Tutto il girone è stato giocato in maniera perfetta. I ragazzi sono stati bravissimi, ci hanno messo l’anima ed hanno espresso un grande gioco, contro squadre forti come la Germania e il Belgio. Quest’ultima partita ha dato una grande soddisfazione a tutti noi, il compimento di un percorso. Ringrazio l’impegno dei ragazzi, lo staff e la Federazione che ci ha messo nelle condizioni di lavorare nel miglior modo possibile.”

Il tabellino

Belgio-Italia 0-2

Marcatori: Miretti 9’, Casadei 45’

Italia (4-3-1-2) Desplanches; Mulazzi, Ghilardi, Scalvini, Giovane (C); Fabbian, Faticanti, Casadei; Gnonto (Baldanzi 82’), Miretti (Terracciano 90’), Ambrosino (Nasti 59’). All. Nunziata. A disp. Zacchi, Coppola, Fazzini, Turricchia, Zanotti.

Belgio (4-3-3) Boets; Ngoy, Lavia (C), Leysen, Rommens (Olaigbe 72’); Engels, Mbamba-Muanda, Audoor (Mondele 88’); Oyen, Sandra (Bakayoko 59’), Descotte (Stroeykens 72’). All. Sonck. A disp. Jochmans, Lagae, Wasinsky, Engwanda-Ongena, , Calut.

Arbitro. Kralovi? SVK; Assistenti Erik Weiss (SVK) e Olli Jantunen (FIN); Quarto Uomo, Reitala (FIN).

Ammoniti: Rommens 45’, Nasti 65’, Ghilardi 65’, Miretti 70’.

Classifica

Italia 7pt

Belgio 4

Finlandia 3

Germania 2