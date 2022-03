Italia, Mancini: "I rimpianti restano, ma bella reazione"

KONYA (TURCHIA) - " Rimpianti ? Ci saranno fino a dicembre prossimo purtroppo". È difficile per Roberto Mancini dimenticare il ko con la Macedonia nella maledetta serata di Palermo, costato la seconda esclusione consecutiva dai Mondiali , ma il ct dell'Italia prova a pensare positivo dopo la vittoria per 3-2 nell'amichevole sul campo della Turchia : "Una partita inutile fino a un certo punto, perché quando si fanno le cose bisogna provare comunque a farle bene - ha sottolineato Mancini nell'immediato post partita -. Ci fa piacere la buona prova dei tanti giovani in campo ed è stato bello vedere la loro reazione dopo lo svantaggio iniziale, nel clima ' caldo ' di uno stadio pieno. Era la prima volta che giocavano tutti insieme e non era semplice, anche per chi è entrato poi nella ripresa".

Il giudizio su Zaniolo

Il commissario tecnico ha poi parlato in conferenza stampa: "I ragazzi meritavano fiducia anche prima? Dopo è sempre facile - ha detto il ct -. Ho avuto la sensazione che i ragazzi volessero fare bene per passare una serata più tranquilla e ci hanno messo il massimo dell'impegno. Era una squadra non dico sperimentale ma in molti non avevano mai giocato insieme. È stata una partita intensa. Servirà a loro per crescere". Questo invece il suo giudizio sui singoli: "Zaniolo? Ha della qualità, deve imparare a giocare con gli altri. Ma anche a lui ha messo impegno. Sono giovani e possono imparare tantissimo. Tonali? Fa un gioco diverso nel Milan. Ha avuto difficoltà all'inizio, poi trovata la posizione è migliorato. Ma tutti hanno fatto poche partite ancora". E a chi gli chiede se ha qualcosa da rimproverarsi, Mancini risponde così: "Da settembre a marzo abbiamo avuto una marea di problemi e con la Svizzera abbiamo mandato a casa dieci giocatori. I ragazzi che hanno giocato sono stati meravigliosi e cercato sempre di fare un bel calcio. Il tecnico è sempre il primo responsabile ma nello sport come nella vita a volte si perde, bisogna saperlo accettare - ha chiosato il ct - e non serve per forza cercare un colpevole".

(articolo in aggiornamento)