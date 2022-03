Montella incorona Balotelli: "È tra i migliori cinque talenti che ho allenato"

"Mario c'è rimasto male per la mancata convocazione, tantissimo, credeva di meritarla". Così il tecnico dell'Adana Demirspor, Vincenzo Montella, ai microfoni di Sky Sport parlando del suo attaccante, Balotelli, escluso dalla lista di Mancini per i playoff Mondiali dopo aver partecipato allo stage azzurro di gennaio. "Deve essere quello il suo obiettivo - aggiunge il tecnico italiano riferendosi al ritorno in azzurro -. Mario è un ragazzo genuino e sincero, il suo problema è che cambia spesso idea. Ma mi trovo bene, parlo tanto con lui. È uno dei 5 più grandi talenti che io abbia mai allenato".