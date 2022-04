Mancini: "Delusione grande, ma siamo sempre campioni d'Europa"

MILANO - Il commissario tecnico della Nazionale Italiana di calcio, Roberto Mancini, nel corso della sua visita allo stand delle Marche (Regione di cui è testimonial) alla Bit di Milano, ha parlato della clamorosa eliminazione dai prossimi Mondiali: "Lo sport è fatto di vittorie e di sconfitte. A volte ci sono vittorie incredibili come i nostri Europei, per i quali siamo ancora detentori per i prossimi due anni e questo è molto importante. Poi purtroppo ti trovi di fronte a delle prove difficili, esattamente come la vita".