Europeo Under 17, Italia ko all'esordio con la Germania

L’Italia perde di misura la gara d’esordio dell'Europeo Under 17 contro la Germania, al Ness Ziona Stadium di Israele. 3-2 il risultato finale dopo una battaglia combattuta a viso aperto, contro avversari molto attrezzati. Gli Azzurrini di Corradi scendono in campo con il 4-3-1-2, e dopo aver sciupato all’inizio l’occasione per andare in vantaggio vanno sotto di due reti, ma prima del termine della prima frazione di gioco riescono ad accorciare le distanze e poco dopo l’inizio della ripresa a pareggiare le sorti del match grazie ai gol di Bruno e Bolzan. Ma le grandi capacità offensive della Germania riescono a spuntarla con un gol nel finale di Pejcinovic.