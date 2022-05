Italia U17, la sfida con Israele vale i quarti dell'Europeo

NESS ZIONA (Israele) - La Nazionale Under 17 è pronta a scendere in campo contro Israele nel secondo match dell’Europeo di categoria, domani alle ore 19 al Ness Ziona Stadium. Il match (in diretta su Rai Play; differita su Rai Sport HD alle 23.10, canale 58 DT) è decisivo per gli Azzurrini che non possono permettersi passi falsi: gli israeliani sono infatti reduci da un netto 3-0 ai danni di Lussemburgo e occupano il primo posto del girone, in coabitazione con la Germania. Per il sodalizio di mister Bernardo Corradi, che deve rialzarsi dopo lo scivolone del debutto contro i coetanei tedeschi, i tre punti in Israele rappresenterebbero un'importante iniezione di fiducia in ottica qualificazione: accedono al turno successivo le prime due classificate del girone.

Kevin Bruno avvisa l'Italia La partita di Ness Ziona nasconde diverse insidie, così come dichiarato dal 17enne Kevin Bruno, autore del gol contro la Germania nel match d'esordio: "Avremo bisogno di testa e cuore perché gli israeliani, con il favore del pubblico, daranno la vita per vincere la gara: per loro significherebbe andare ai quarti". Nato a Reggio Emilia il 26 aprile 2005, Bruno, mancino naturale, inizia la sua avventura pallonara a 5 anni. Dopo essere cresciuto nella scuola calcio della Falk, società emiliana, milita prima nella Reggiana e poi nel Sassuolo, club con il quale ha esordito nel campionato Primavera contro la Juventus. Il suo sogno è il debutto in Serie A con suo fratello, Dennis. Estimatore di Kakà e trequartista con amore viscerale per l'assist, Bruno ricorda la prima convocazione in Under 17 e l'emozione del traguardo raggiunto: "Ero con gli amici in giro - rivela Kevin – e non ci credevo, una grande emozione. Poi, all’esordio con la Svizzera, ho anche segnato la mia prima rete”. Il 17enne partecipa alle due fasi di qualificazione fino ad arrivare all’esordio europeo di due giorni fa contro la Germania: “Un peccato, una partita difficile che potevamo volgere a nostro favore sfruttando meglio le occasioni che ci sono capitate prima di andare in svantaggio, in particolare, quella che è capitata a me. Poi mi sono rifatto col gol ma è una magra consolazione”.