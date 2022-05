Italia ai quarti dell'Europeo Under 17: battuto il Lussemburgo

RAMAT GAN (Israele) - L ’Italia supera di misura il Lussemburgo e conquista il passaggio ai quarti di finale dell' Europeo Under 17. I tre punti che consentono ai ragazzi di Bernardo Corradi di raggiungere il secondo posto del girone dietro la Germania (che nell’altra partita del girone ha vinto 3-0 contro Israele) e superare il turno. Mercoledì, alle 19 nello stadio di Netanya, la prossima avversaria degli Azzurrini sarà l’ Olanda che oggi ha surclassato, in rimonta, la Francia 3-1, dopo che i transalpini avevano condotto la gara in vantaggio fino al 76’ di gioco. A decidere la sfida, il rigore del centrocampista dell’Inter Luca Di Maggio che spara una bordata a destra, sotto la traversa, spiazzando il portiere.

Italia U17 ai quarti dell'Europeo

Queste le parole del ct Corradi al termine del match: "Abbiamo raggiunto la meta e ora cominciano le partite da dentro o fuori. Avremo di fronte l’avversaria che negli ultimi due anni ha conquistato il tetto d’Europa lasciando a noi il secondo gradino del podio. Non posso che esprimere soddisfazione per come è stata condotta oggi la partita e per come è andato sinora questo europeo: i ragazzi sono stati splendidi e oggi hanno confermato la loro attitudine ad un gioco propositivo che ha creato le condizioni per ottenere questo primo risultato. Ora comincia un altro torneo.”