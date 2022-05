Italia, i convocati di Mancini per il mese di giugno: torna Spinazzola

COVERCIANO - Sarà un giugno molto impegnato per la Nazionale italiana di Roberto Mancini, che avrà ben cinque gare in quindici giorni. Gli Azzurri inizieranno il primo del mese quando affronteranno l’Argentina nella sfida tra i Campioni d’Europa in carica e i vincitori dell’ultima Coppa America, ribattezzata come "Finalissima". Poi sabato 4 giugno inizierà la terza edizione della UEFA Nations League, con la sfida contro la Germania allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna. Seguiranno poi le sfide contro l’Ungheria allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena (7 giugno), con l'Inghilterra al Molineux Stadium di Wolverhampton (11 giugno) e infine a Monchengladbach di nuovo contro la Germania (14 giugno). Per l'occasione Roberto Mancini ha convocato 39 giocatori che si raduneranno a partire da venerdì 27 maggio. Tra i nomi spicca quello di Leonardo Spinazzola, che ritorna in azzurro dopo l'infortunio nell'Europeo dello scorso anno.