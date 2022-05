Stage Nazionale: Pellegri lascia il ritiro, Mancini convoca Miretti

Il secondo dei tre giorni di lavoro presso il Centro Tecnico Federale è stato infatti caratterizzato dalla defezione dell’attaccante del Torino Pietro Pellegri , che è stato costretto a lasciare anticipatamente il ritiro per fare ritorno presso il proprio club di appartenenza. Al suo posto Mancini ha optato per la convocazione di un centrocampista, lo juventino Fabio Miretti , che arriverà a Coverciano già in serata.

L'irresistibile escalation di Fabio Miretti

Per il prodotto del vivaio bianconero, classe 2003, si tratta del coronamento di un mese da sogno, che lo ha visto debuttare in Serie A con la maglia della Juventus a fine aprile contro il Sassuolo e poi disputare quattro partite consecutive da titolare con i bianconeri, le ultime del campionato, nelle quali l’ormai ex giocatore dell’Under 23 della Juve ha convinto Allegri che lo ha più volte elogiato, sottolineandone le caratteristiche tecniche e la maturità mostrata in campo a dispetto della giovane età.