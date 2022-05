Italia, ko per Berardi e Pinamonti: lasciano il ritiro per problemi fisici

FIRENZE - Roberto Mancini non avrà a disposizione Domenico Berardi e Andrea Pinamonti per il ricco programma di impegni che attende l'Italia nella prima metà di giugno. Gli attaccanti di Sassuolo ed Empoli sono indisponibili per le prossime gare della Nazionale e lasceranno il ritiro di Coverciano già nel pomeriggio per fare rientro ai club di appartenenza. I due giocatori salteranno la sfida di Wembley con l'Argentina e le quattro partite che vedranno protagonisti gli Azzurri nel girone di Nations League: il 4 giugno a Bologna con la Germania, Ungheria, il 7 giugno a Cesena con l'Ungheria, l'11 giugno a Wolverhampton con l'Inghilterra e ancora contro la Nazionale tedesca, il 14 giugno, a Monchenglabach.