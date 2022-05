Italia-Argentina, a Wembley i campioni d'Europa. Poi il futuro

FIRENZE - Grigliata Champions. Come all’Europeo, un anno fa, per allentare le tensioni del ritiro. Il ct Mancini e l’Italia si sono concessi una serata conviviale a Coverciano. Questa volta era l’occasione per ritrovarsi e assistere alla finale tra Liverpool e Real Madrid. Gli azzurri, divisi in due fasce orarie di lavoro, sono scesi in campo tra le 17 e le 19,30. Prima i più giovani, poi i campioni d’Europa, proiettati verso la Finalissima di Wembley. Una sorta di Coppa Intercontinentale per nazionali voluta da Conmebol e Uefa nel quadro della ritrovata collaborazione. La sfida con l’Argentina di Messi, campione del Sudamerica, segnerà il confine tra il vecchio e il nuovo ciclo, non solo l’addio a Giorgio Chiellini. Il capitano azzurro è stato salutato ieri da Florenzi con parole bellissime e anche divertenti. «E’ l’Ibra della Nazionale? Sì, ci può stare come paragone, anche se sono tanto diversi. Uno mena in campo, l’altro fuori... Ci lascia una leggenda del calcio italiano, ci mancherà il suo carisma, il sorriso, il discorso prima delle partite. Dobbiamo ringraziarlo per quello che ha fatto. Proveremo a rendergli un grandissimo tributo, cercando di fargli lasciare la Nazionale con un’altra vittoria».