Donnarumma: "Vengo da un anno difficile". Poi elogia Milan, Real e Chiellini

FIRENZE - " Non è stato un anno facile , ma sono sempre io e lavoro sempre al massimo. Sono sempre a disposizione della squadra, dell’Italia. Non c’è alcun problema, bisogna solo ripartire e farlo al meglio". Intervenuto in conferenza stampa il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma parla della stagione ormai prossima alla conclusione e si congratula con il Real Madrid e, in particolare, con il collega di reparto Courtois, senza nascondere il rimpianto-Champions: "Ieri ho visto la gara e ha disputato una partita incredibile, ha tenuto in piedi il Real Madrid fino all’ultimo. Un po’ di effetto me lo ha fatto, potevamo esserci noi , ma purtroppo il calcio è così. Hanno vinto loro e a Courtois faccio i complimenti, ha fatto grandi interventi".

Donnarumma: "Mi mancherà tutto di Chiellini"

Su Chiellini: "Mi mancherà tutto di Giorgio, sia in campo che fuori è stato un punto di riferimento per il calcio italiano e mondiale, soprattutto per noi giovani. Ci ha dato una grande mano, vogliamo ora dargli una grande gioia. In campo mancherà, è veramente fantastico e ti dà sempre una mano, anche con una semplice parola".

Donnarumma sull'alternanza con Navas al Psg

"Far parte di una società del genere e di una squadra del genere ti aiuta tanto, alternarsi per un portiere non è semplice ma questa stagione mi ha aiutato da tutti i punti di vista".

Donnarumma sul Milan campione d'Italia

"Dopo aver vinto il titolo l’anno perfetto era lo Scudetto del Milan e gli faccio i complimenti, hanno fatto un lavoro incredibile e sono orgoglioso di loro".

Donnarumma sul futuro della Nazionale

"Per la Nazionale, dobbiamo ripartire e farlo dai giovani: con me ci sono tanti ragazzi su cui puntare, c’è Bastoni, Raspadori, Scamacca… Ora però bisogna ripartire, la delusione del Mondiale è ancora fresca e mercoledì dobbiamo vincere. Dobbiamo subito ripartire giocando bene e ottenendo grandi risultati".