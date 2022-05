Chiellini: "Orgoglioso di quanto fatto in Nazionale e in carriera"

"Sono orgoglioso di quanto fatto con la Nazionale e in carriera. La notte di Wembley all'Europeo è stata qualsa di indimenticabile. Spero mi si ricordi come una brava persona, che ha incarnato certi valori del calcio". Giorgio Chiellini , dal ritiro di Coverciano, ha parlato a Uefa.com della sua ultima partita con la maglia dell' Italia , ovvero la finale di "Coppa Maradona" che opporrà gli Azzurri campioni d'Europa all'Argentina, detentrice della Coppa America.

Chiellini: "Juve e Nazionale i miei due grandi amori nel calcio"

"Disputare la mia ultima sfida con la Nazionale al cospetto di una leggenda come Lionel Messi, è un onore. Ho giocato tante volte contro di lui: spesso è andata bene, ma bisogna anche avere fortuna. Se lui e le sue squadre sono in giornata, non ce n'è per nessuno". Chiellini chiuderà con 117 presenze in azzurro: "Ho trascorso 17 anni alla Juve e 18 con la Nazionale: sono i miei più grandi amori calcistici. Cosa proverò al termine della partita? Sensazioni che mi sono appena capitate in bianconero, sono fresco emozioni uniche. Diciamo che si tratta di un doppio addio in poco tempo per me".

Chiellini: "Del calcio mi mancheranno lo spogliatoio e la spensieratezza dei giovani"

Per Chiellini, un futuro probabilmente in Mls, negli Stati Uniti d'America. Ma, quando appenderà gli scarpini al chiodo, cosa gli mancherà di più? "Lo spogliatoio, la spensieratezza dei ragazzi... Che consiglio posso dare a loro? Di divertirsi e impegnarsi al massimo per realizzare i propri sogni".