Italia, Zaniolo e Kean lasciano Coverciano per problemi fisici

FIRENZE - I calciatori della nazionale italiana Moise Kean e Nicolò Zaniolo lasceranno nel pomeriggio il raduno della azzurro a Coverciano per rientrare ai club di appartenenza. Lo ha fatto sapere oggi la Figc. L'attaccante della Juve e quello della Roma salteranno quindi la "Finalissima" del 1° giugno con l'Argentina e le quattro gare in programma per la Nations League 2022-23. Il commssario tecnico dell'Italia Roberto Mancini ha spiegato che Zaniolo è alle prese con problemi muscolari e a una caviglia. Kean invece si è infortunato ieri in allenamento a Coverciano.