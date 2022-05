Spinazzola a Wembley, c’è il rebus Verratti

INVIATO A FIRENZE - Il rebus azzurro verso Wembley si chiama Verratti. E’ arrivato da Parigi con un fastidio al polpaccio e anche ieri non si è allenato con il gruppo. Solo lavoro differenziato. In altre circostanze, sarebbe già rientrato a casa. La Finalissima con l’Argentina dei suoi amici Messi e Di Maria lo sta spingendo a tentare il recupero. Le possibilità non sono elevate. Lo staff medico, coordinato dal prof. Andrea Ferretti, stamattina lo sottoporrà agli accertamenti del caso e poi verrà presa una decisione, riducendo al minimo i rischi di un infortunio muscolare. Vedremo. Il ct Mancini in serata diramerà la lista dei convocati, dividendo l’Italia tra i campioni d’Europa (più qualche rinforzo) per Londra e gli altri azzurri, chiamati in larga parte per sperimentare nel girone di Nations. Verratti ci tiene, conta di volare a Londra per l’ultimo sforzo della stagione e salutare Chiellini come merita. Poi, sembra scontato, lo attenderanno le vacanze, come capiterà a qualche altro big, non tutti, perché il ct ha intenzione di presentarsi con un bel mix di fronte alla Germania sabato a Bologna.

Kean e Sirigu ko Jorginho è rimasto a riposo precauzionale. Kean e Sirigu, invece, sono stati costretti a interrompere l’allenamento per infortunio. Scontro di gioco per il portiere ex Genoa (mano ko), costretto a lasciare il ritiro azzurro. Non potrà andare a Londra. Le condizioni dell’attaccante della Juve verranno valutate oggi. Caprari ha lavorato a parte. Curiosità: in serata Chiellini e Bonucci hanno raggiunto l’Arena Garibaldi per vedere la finale Pisa-Monza (Claudio, il fratello di Giorgione, è il ds del club toscano). Ieri sono arrivati a Coverciano i cinque romanisti, reduci dalla finale di Conference. Niente allenamento, ma solo riattivazione, per Cristante, Pellegrini, Gianluca Mancini, Zaniolo (osservato speciale dopo le noie muscolari di fine campionato) e Spinazzola.