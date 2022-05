Scaloni consiglia la Juve: "Di Maria è ancora tra i migliori al mondo"

Scaloni, che da giocatore ha legato il proprio nome soprattutto al Deportivo La Coruña prima però di chiudere la carriera in Italia disputando sei stagioni tra Lazio e Atalanta , ha definito “immeritata” la sconfitta dell’ Italia contro la Macedonia del Nord che ha impedito agli Azzurri di proseguire il cammino nei playoff verso Qatar 2022 : "L’Italia è una nazionale di primo livello che ha fatto le cose benissimo: ha un grandissimo allenatore ed è fuori dal Mondiale perché il pallone in alcune gare non è voluto entrare. Sono contento che Mancini sia rimasto, lo meritava. Dovranno cambiare qualcosa e ringiovanire, ma credo lo faranno gradualmente. Domani vogliamo vincere, a prescindere che ci sia in palio un trofeo. Giocare con questa maglia impone di interpretare tutte le partite allo stesso modo. Giocare contro una nazionale forte sarà un bel test”.

Scaloni sponsorizza Di Maria: "Ha ancora tanto da dare al calcio"

Il ct dell’Albiceleste non si è poi sottratto alle domande sul mercato e in particolare su un paio di giocatori che potrebbero essere protagonisti prima della Finalissima e poi delle cronache delle trattative italiane nelle prossime settimane. Paulo Dybala e Angel Di Maria, forse passato e futuro della Juve. Da Scaloni arriva un vero e proprio consiglio per i bianconeri...: "Dybala è un giocatore di massimo livello e un ragazzo straordinario. Con noi non ha giocato quanto avremmo voluto, ma penso sarà importante in futuro. Di Maria? Se la Juve sta cercando un'ala è tra i migliori al mondo, sicuramente ha ancora qualcosa da dare al calcio mondiale. Comunque io non mi immischio in queste situazioni. L'importante è che il giocatore decida e giochi. Noi valutiamo il loro rendimento, non dove giocano".