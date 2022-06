Diretta Italia-Argentina ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

LONDRA (INGHILTERRA) - Gli occhi del mondo puntati su Wembley , un'estate fa teatro del trionfo Europeo dell' Italia di Roberto Mancini che torna a calcare il prato londinese per sfidare nella 'Finalissima' l' Argentina , vincitrice dell'ultima Copa America . Da Immobile a Insigne , che ha alzato bandiera bianca nell'allenamento di rifinitura , diverse le assenze in casa azzurra dove si celebrerà l'ultima partita in Nazionale di capitan Chiellini . Il difensore della Juve dovrà vedersela contro Messi e quel Di Maria corteggiato proprio dai bianconeri.

Italia-Argentina, dove vederla in tv e streaming

La 'Finalissima' tra l'Italia e l'Argentina, in programma alle ore 20.45 allo stadio Wembley di Londra sarà trasmessa in diretta tv su Raiuno (visibile in chiaro ai canali 1 e 501 HD del digitale terrestre) e in streaming gratuito attraverso RaiPlay.

Italia, Insigne non molla: "È presto per l'addio all'azzurro"