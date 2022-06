Italia, Di Lorenzo: "Con la Macedonia ho sofferto da casa, ora ripartiamo"

LONDRA (Inghilterra) - Torna a vestire la maglia azzurra Giovanni Di Lorenzo che nell'amaro appuntamento contro la Macedonia del Nord, costato all'Italia l'eliminazione dal mondiale, era assente per infortunio. Questa sera il risultato non è stato dei migliori con l'Argentina che si è aggiudicata la Finalissima per 3-0 a Wembley, il difensore del Napoli ha commentato così: "Hanno giocatori importanti soprattutto davanti. Dispiace perchè una finale è sempre brutto perderla. Ora giochiamo al meglio le prossime partite che ci aspettano". Un Di Lorenzo che non può non tornare sulla disfatta della notte di Palermo: "Vedere la partita con la Macedonia da casa mi ha fatto male, non volevo credere al risultato. Non so cosa va tenuto o meno di questa nazionale, decide il mister. Non siamo passati da essere fenomeni a scarsi. Ci sono giovani importanti e dobbiamo ripartire tutti insieme come l'ultima volta dopo l'eliminazione dal mondiale".