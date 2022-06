Italia, da oggi al lavoro verso la Nations e la Germania

ROMA - L’Italia, dopo la Finalissima di Wembley, è tornata nella notte a Firenze con un volo charter atterrato a Peretola e subito dopo ha raggiunto il centro tecnico di Coverciano, dove in serata erano rientrati, reduci da circa 48 ore di riposo, i 13 azzurri non convocati per la trasferta di Londra. Si tratta di Biraghi, Calabria, Dimarco, Luiz Felipe, Scalvini, Gatti, Samuele Ricci, Caprari, Pobega, Zaccagni, Zerbin, Salvatore Esposito e Cancellieri: questa mattina dovrebbero tornare in campo per un leggero allenamento, al termine del quale il ct Mancini farà il punto della situazione, valutando anche le condizioni dell’Italia rientrata dall’Inghilterra. Gruppo di 39 giocatori da ridefinire in vista della Nations. Chiellini ha dato l’addio. Sirigu (indisponibile per un trauma alla mano), Verratti (problemi muscolari al polpaccio) e Insigne, stirato durante l’allenamento di rifinitura, facevano parte dei 30 di Wembley. Per i tre campioni d’Europa, infortunati, scatteranno subito le vacanze.