Diretta Italia-Germania ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

BOLOGNA - La nazionale italiana di Roberto Mancini prova a scrollarsi di dosso l'energia negativa accumulata negli ultimi mesi con l'eliminazione dal Mondiale e con l'inappellabile sconfitta di mercoledì scorso a Wembley contro l'Argentina di Messi. Gli azzurri affrontano al Dall'Ara di Bologna un avversario tutt'altro che semplice come la Germania di Hans-Dieter Flick nella prima partita del gruppo 3 della Lega A nella terza edizione della Nations League. L'Italia non batte i tedeschi dal 2-1 con doppietta di Balotelli di Euro 2012: da allora la nazionale azzurra ha collezionato 3 pareggi e una sconfitta con la Germania.

Italia-Germania, come vederla in tv e in streaming

La partita tra Italia e Germania sarà trasmessa in diretta televisiva, in chiaro, su Rai 1, con fischio d'inizio alle 20.45. Il match sarà visibile anche in streaming su Raiplay.