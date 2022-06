Gnonto, assist all'esordio con l'Italia: "Gli attaccanti devono essere decisivi"

BOLOGNA - L'assist decisivo per il gol di Pellegrini nel giorno del suo esordio con la maglia dell'Italia: Wilfried Gnonto, attaccante 18enne nato a Verbania e di proprietà dello Zurigo, viene gettato nella mischia da Mancini al 65' al posto di Politano, ed impiega solo un quarto d'ora per trovare la giocata vincente sulla destra che permette al trequartista della Roma di segnare il momentaneo vantaggio degli azzurri contro la Germania. "Settimana strana, emozionante, il mister mi ha dato l'occasione dello stage e sono contento di averla sfruttata al massimo e di aver fatto una buona partita. Va tutto veloce, mi godo il momento, mi godo ogni allenamento", afferma la punta azzurra ai microfoni della Rai. "Per me essere qua è un onore, cerco di sfruttare le mie occasioni e fare del mio meglio. L'azione del gol? Sapevo che Keher era già ammonito, una volta ricevuta la palla sono andato nell'uno contro uno e ho messo una palla difficile per portieri e difensori: gli attaccanti devono prendersi dei rischi e fare la differenza.