Sbatti il nostro in prima pagina: lettera aperta (con scuse) a Gnonto

Caro Wilfried, dobbiamo chiederti scusa. Scusaci, se ti abbiamo sbattuto subito in prima pagina (“Tutti su Gnonto”) dopo aver ripetuto per mesi - proprio su questo giornale - che ci saremmo trattenuti, non tanto per tentare di moralizzare il mondo del pallone (fatica sprecata) quanto per imporre a noi stessi una nuova morale. C’eravamo insomma ripromessi di evitare il classico percorso di creazione e distruzione del talentino con cui - come vedi - non abbiamo ancora smesso di fare i conti: in altre parole, la pratica fin troppo abusata e elementare della trasformazione di un giovane da semisconosciuto a fenomeno dopo le prime belle cose in campionato o, come nei casi tuo e di Zaniolo, in Nazionale. Da zero a mille, you know?