I gioielli del Sassuolo e la mentalità che non porta lontano

Il Sassuolo è di questi tempi il maggiore mercato di prodotti nazionali del Paese. Ed è anche la fabbrica di talenti per la Nazionale di Mancini. Si è realizzato un ribaltamento nel rapporto tra la forza dei club e l’Italia. Una volta erano le big i maggiori serbatoi per il ct, oggi Milan, Inter, Roma e Sassuolo sono i maggiori contribuenti alla causa azzurra. Si tratta di un handicap che non può che riflettersi sul risultato sportivo. Perché l’esperienza internazionale di squadre non impegnate in Champions è nettamente inferiore.

Salutando il ritorno alla vittoria della Nazionale di Mancini, abbiamo scritto che per parlare di un uovo ciclo occorrerebbe che Mancini potesse disporre di una platea ampia di giovane talenti, come Raspadori e compagni, tra i quali fare una selezione fondata sulla qualità. E così non è, se nel campionato che sta per aprirsi, il numero di maglie da titolare vestite da calciatori italiani in serie A continuerà a non superare le settanta-ottanta unità. Purtroppo non ci sono le condizioni industriali per sviluppare e produrre in proprio talento calcistico, e ci sono invece le condizioni fiscali di vantaggi per andarlo a reperire sul mercato straniero.

Si aggiunga la sindrome dell’urgenza che da sempre affligge il calcio italiano. L’idea di puntare alla vittoria con un piano di medio-lungo respiro cede quasi sempre al bisogno di arrivare prima al traguardo non perdere la panchina o per recuperare l’impegno finanziario affrontato spesso con una logica dell’azzardo, e non del progetto. Questa mentalità non porta lontano.