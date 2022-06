Italia, i pre-convocati di Nunziata per l'Europeo U19: presente Volpato

"La Nazionale Under 19 scalda i motori per l’Europeo che si disputerà in Slovacchia dal 18 giugno al 1° luglio". Sul proprio sito ufficiale la Figc fornisce aggiornamenti in vista dell'importante appuntamento che coinvolgerà gli azzurrini di Nunziata. Il ct della selezione giovanile italiana ha operato quest'oggi un primo taglio - di quattro calciatori - rispetto ai primi 28 pre-convocati. Degli attuali 24, soltanto 20 partiranno per Dunajská Streda dove sfideranno i padroni di casa e i pari età di Romania e Francia.