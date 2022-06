Tonali: "Io bandiera dell'Italia? La strada è ancora lunga"

WOLVERHAMPTON (Regno Unito) - "In questo momento non mi sento un leader. E' un momento delicato. Bisogna essere uniti, soprattutto per i più giovani che vengono in azzurro le prime volte. Bisogna far sentire tutti dentro questo progetto, tutti devono sentirsi parte del gruppo". Sandro Tonali è tra i giocatori più attesi della sfida tra Inghilterra e Italia in Nations League. Il giovane centrocampista del Milan è reduce dalla vittoria dello scudetto, e guiderà il centrocampo azzurro contro gli inglesi. "La mia vita in campo è cambiata parecchio, anche rispetto allo scorso campionato. Giocare una stagione da titolare al Milan e ad un livello più alto, mi ha aiutato molto. Voglio proseguire così, per la Nazionale e per il Milan. Ora la cosa più importante è l'Italia". Il centrocampista del Milan ha poi spiegato le intenzioni del gruppo. "Ci inginocchiermeo come gesto di rispetto nei confronti degli inglesi". Gli azzurri, dunque, con il loro gesto appoggeranno la campagna contro il razzismo 'Black Lives Matter', prima del fischio d'inizio del match. Era già accaduto l'anno scorso, in occasione della finale dell'Europeo 2020.