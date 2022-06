Donnarumma reagisce agli insulti di un tifoso dopo Inghilterra-Italia

WOLVERHAMPTON (Regno Unito) - Non è stato un rientro in albergo tranquillo per Donnarrumma dopo il match di Nations League pareggiato 0-0 dall'Italia contro l'Inghilterra: l'ex portiere del Milan ora al Psg è stato infatti bersaglio degli insulti di un tifoso, probabilmente italiano e di fede rossonera, che gli ha rivolto parole offensive mentre l'estremo difensore stava raggiungendo il pullman della squadra. Fra i tanti tifosi inglesi che chiedevano di potersi scattare una foto o che chiedevano l'autografo, Donnarumma ha individuato la "voce fuori dal coro", è tornato indietro ed ha intimato all'uomo di smetterla: una discussione di un paio di secondi, ma che ha convinto il disturbatore a finirla lì. Poi, il portiere del Psg si è fermato con gli altri tifosi, firmando autografi e prestandosi a fare foto, ma con l'umore visibilmente peggiorato. Subito rincuorato dallo staff azzurro, il portiere ha liquidato l'episodio come "una sciocchezza".