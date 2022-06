Non solo Gatti: cosa insegna la nuova Italia di Mancini alla A

Contro la Germania, Roberto Mancini può toccare quota 50 esordienti (Sacchi, che il ct raggiungerà nella prossima partita con 53 panchine azzurre, ne lanciò 55), fra i 91 che ha chiamato dall'inizio della sua gestione (campione d'Europa nel 2021; 32 vittorie, 15 pareggi, 5 sconfitte, 108 reti segnate, 31 subite, 37 partite utili consecutive, record assoluto). Tra i prossimi debuttanti , accanto a Caprari, 28 anni e Luiz Felipe, 25 anni, ci sarà Giorgio Scalvini, 18 anni compiuti l'11 dicembre scorso, entrato nel vivaio dell'Atalanta quando di anni ne aveva 11, lanciato in Serie A da Gasperini quando ne aveva 17, assommando 21 presenze (18 in campionato, 2 in Europa League, 1 in Coppa Italia) nella prima stagione da professionista.

Sullo stesso argomento Uefa Nations League In Nazionale i Gatti ruggiscono

Non solo Gatti Le prime tre partite della nuova Nations League, dopo le quali l'Italia è in testa al girone 3, hanno visto il ct dettare un messaggio forte e chiaro al nostro calcio e a molti colleghi del massimo campionato: i buoni calciatori ci sono, anche in un torneo che nell'ultima edizione ha registrato una presenza media straniera del 63%. E, poiché ci sono, bisogna farli giocare. Gatti non ha ancora collezionato un minuto in A, come Gnonto, come Salvatore Esposito che gioca in B nella Spal. Gatti tre anni fa militava in D, due anni fa in C.