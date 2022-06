Italia, Mancini suona la carica: "Cresceremo insieme da vero gruppo"

Italia, il percorso di rinascita è agli albori

Nonostante il clamoroso scivolone in terra teutonica, l'Italia occupa il terzo posto del gruppo 3 a quota 5 punti. La capolista Ungheria è a quota 7 punti mentre la Germania insegue a 6. Tutto questo quando mancano due partite alla conclusione della fase a gironi: con 6 punti ancora in palio, l'obiettivo Final Four è decisamente alla portata. L'Italia deve però ripartire dalle ottime prestazioni delle prime tre gare della competizione Uefa. Il crollo di Moenchengladbach ha tolto qualche certezza nel gruppo azzurro ma il percorso di rinascita, dopo la cocente delusione per la mancata qualificazione al Mondiale, è appena iniziato.