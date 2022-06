Europei U19, domani l'esordio dell'Italia contro la Romania in diretta tv

Domani alle 20, alla Dac Arena di Dunajskà Streda (diretta Rai Play) esordio contro la Romania nel Campionato Europeo Under 19. Carmine Nunziata ha a disposizione l’intera rosa, fatto salvo Fabio Miretti – il suo arrivo previsto per domani – che non potrà giocare perché costretto a scontare una squalifica pendente dalla seconda fase di qualificazione: “La prima partita – avverte il tecnico Azzurro – è importante, in questa fase preliminare dell’Europeo, non solo dal punto di vista del risultato ma anche psicologico”.