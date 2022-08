Fini, il docu-film che racconta i 30 anni del medico dell'Italia

FIRENZE - La Figc , con un comunicato stampa, annuncia l'uscita del docu-film dedicato a Fino Fini , medico della Nazionale tra il 1962 e il 1982 nonché ideatore del Museo del calcio di Coverciano presentato qualche mese fa a Firenze. L'opera, realizzata da Assicoop Toscana, esce due anni dopo la scomparsa di un personaggio che ha fatto la storia del Centro Tecnico di Coverciano . Fino Fini è stato un 'contenitore' di storie di uomini e di pallone "viste attraverso gli occhi di un uomo che ha vissuto anni fra i più importanti della storia del calcio. Intervistare il Dottor Fini non è stato facile, un uomo che per sua natura ama più l’agire che l’apparire, ma Francesco Franchi, figlio di Artemio, ci è riuscito mettendo due sedie in una sala del Museo e parlando amabilmente senza che la presenza della telecamera fosse di troppo". Un'opera consegnata a "Palazzo Vecchio ad aprile per i 100 anni dalla nascita di Artemio Franchi, nelle mani di Pierluigi Collina Presidente della commissione arbitri della FIFA, alla presenza del Sindaco di Firenze Dario Nardella, del Governatore della Toscana Eugenio Giani, degli ex giocatori Giancarlo Antognoni e Giovanni Galli, del giornalista Marino Bartoletti, del Presidente della FIGC Gabriele Gravina, del sottosegretario allo sport Valentina Vezzali e del Presidente della Lega PRO Francesco Ghirelli". La testimonianza video dell’indimenticato Dottor Fini , scrive la Figc nel comunicato, "è stata registrata in una torrida mattina di luglio nel Museo del Calcio Italiano, con la consulenza del Prof. Bruno Lo Cicero , le riprese audio-video di Luciano Cencetti e il coordinamento di Fabio Irco ".

Il Docu-film, sottotitolato per le persone sorde, nasce da un’idea di Francesco Franchi e Matteo Lucherini e ha un lodevole intento: supportare le attività sociali della Fondazione Artemio Franchi “Valori nello Sport”. Virtù che, per il Dottor Fini, rappresentavano le fondamenta del calcio e dello sport: "Ufficialmente i giovani non giocano per vincere ma poi i giornali fanno le classifiche ed a quel punto società, allenatore e non dimentichiamo i genitori, ci tengono", dichiarava in tempi non sospetti il medico fiorentino. "Bisogna tornare un attimo indietro e insegnare a giocare a calcio, se vogliamo tornare ad essere grandi.” Un uomo di un'altra epoca, ricordato a dovere dalla Figc: "Grazie Dottor Fino per tutto quello che ci hai lasciato, che ci onoriamo di custodire nei nostri cuori e preservare attraverso anche questo documento filmato", scrive la Federcalcio nel comunicato stampa.