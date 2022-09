Italia, i 29 convocati di Mancini per la Nations League: prima volta per Provedel

COVERCIANO - Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha reso nota la lista dei convocati per il doppio impegno degli azzurri in Nations League, il 23 settembre a Milano contro l'Inghilterra e il 26 a Budapest contro l'Ungheria. Sono 29 i calciatori chiamati: prima volta per Provedel, portiere della Lazio, per Vicario, portiere dell'Empoli, e per Mazzocchi, terzino della Salernitana. La Nazionale partirà giovedì 22 settembre alla volta di Milano, dove resterà il giorno dopo il match contro i britannici per poi trasferirsi a Budapest domenica 25 e far infine rientro in Italia nella notte al termine della gara con l’Ungheria.