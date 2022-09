Retroscena Italia, ecco come potranno votare i giocatori della Nazionale

Ma in vista del 25 settembre la Federazione si è organizzata per far sì che il maggior numero di azzurri, staff compreso, prenda parte alla cruciale giornata elettorale. Così, sabato pomeriggio, il giorno dopo Italia-Inghilterra a Milano, una larga parte della comitiva raggiungerà le proprie residenze (in albergo resteranno i calciatori impossibilitati a tornare a casa perché troppo distanti). Mancini per esempio tornerà a Roma. Poi domenica mattina, è previsto un charter Fiumicino-Milano Malpensa-Budapest che raggrupperà squadra e staff. In un primo momento si era tentato di far votare tutta la delegazione azzurra a Milano, sulla scorta di quanto accaduto nel 2004 in Portogallo. Ma la natura diversa della legge elettorale (proporzionale allora per l’Europee, mista con collegi uninominali adesso) ha impedito questa possibilità, per non alterare il risultato nel collegio milanese che avrebbe dovuto ospitare i voti degli azzurri fuori sede. Anche gli azzurrini U21 e U20 (radunati a Castel di Sangro e Varese) avranno per quanto possibile, la possibilità di votare.