Bonucci risponde agli ultras Juve: "Ingratitudine? Tutta la mia carriera è stata così"

Il centrale ha proseguito: "Ho vissuto nella vita momenti peggiori e questo non mi spaventa. Io mi sento me stesso, sempre. Nel bene e nel male, tutto ciò che ho fatto nella mia carriera, l'ho fatto rimanendo me stesso. Sia che si sia trattato di Juventus o di Nazionale, personalmente mi comporto come credo sia giusto. L'importante è che poi la mattina possa guardarmi allo specchio ed essere consapevole di aver dato tutto, per me e per la squadra".

Bonucci: "In Nazionale mi rigenero. Il Mondiale 2026 non è un mio obiettivo"

Ora, la parentesi in Nazionale: "Quando torno in azzurro respiro aria fresca, da dodici anni a questa parte. Il Mondiale 2026 non è un mio obiettivo: finche potrò e Roberto Mancini lo vorrà, resterò a disposizione per dare una mano ai giovani, che meritano di essere lanciati. Bisogna rischiare, ma spesso è il rischio a dare soddisfazioni: in Serie A bisognerebbe capire questo".

Bonucci: "Chi fischia un giocatore della propria nazionale compie un gesto assurdo"

Bonucci teme qualche fischio a San Siro? "Ci aspettiamo un Meazza carichissimo. Il match contro l'Inghilterra è perfetto per capire a che punto siamo col processo di rinnovamento. Chi fischia un giocatore della Nazionale, come accaduto con Gianluigi Donnarumma, è senza cervello: compie un gesto assurdo, senza senso, perché in quel momento si rappresenta l'intero Paese".