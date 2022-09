Italia, Mancini sull'assenza di Immobile: "Spero di recuperarlo per l'Ungheria"

MILANO - "Ciro non sta malissimo ma non vogliamo rischiarlo, non si stente benissimo la gamba, ma pensiamo non sia niente di grave". Così il ct dell'Italia, Roberto Mancini, intervistato da Rai Sport alla vigilia del match contro l'Inghilterra a San Siro nel remake della finale degli Europei del 2021. Sfida a cui non prenderà parte l'attaccante della Lazio, Ciro Immobile. L'allenatore degli azzurri sottolinea infatti le precarie condizioni fisiche del bomber biancoceleste e si augura di averlo a disposizione per il match di Budapest contro l'Ungheria: "Speriamo di recuperarlo per lunedì, quindi resta in ritiro. Chi in attacco? Faremo con quelli che abbiamo, Scamacca e Raspadori sicuro".