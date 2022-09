Nations League, cori offensivi dei tifosi inglesi verso il Papa a Milano

Disordini si sono registrati nella serata di giovedì per le vie di Milano dopo l’arrivo dei tifosi dell’Inghilterra in vista della partita di Nations League contro l'Ita in programma per venerdì sera a San Siro.

Inghilterra, cori dei tifosi contro il Papa Come riporta il Mirror, infatti, un gruppo di sostenitori della nazionale dei Tre Leoni si è prodotto in cori oltraggiosi nei confronti del Papa: “F*** the Pope” hanno cantato a lungo i tifosi inglesi, protagonisti in negativo anche di leggeri scontri nelle vie cittadine in particolare nella zona dei Navigli.