Italia-Inghilterra, Raspadori: "Che gol! Bonucci mi aveva suggerito la giocata"

MILANO - "È stato un bel gol: Bonucci poco prima mi aveva chiamato a sé per suggerirmi quella giocata e poco dopo l'abbiamo realizzata, è stata una bella soddisfazione. Abbiamo fatto una partita molto offensiva, correndo in avanti e sacrificandoci contro una grande squadra, è arrivato un grande risultato. E ne avevamo bisogno, abbiamo dimostrato di esserci. Ora continuiamo a lavorare, abbiamo un'altra partita importante lunedì". Giacomo Raspadori, match winner della sfida di Nations League tra Italia ed Inghilterra, ha commentato così ai microfoni di Rai Uno la bellissima rete realizzata al Meazza e che permette alla Nazionale azzurra di Roberto Mancini di giocarsi il primo posto nel gruppo C lunedì a Budapest contro l'Ungheria.