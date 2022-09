Immobile spinge per giocare Ungheria-Italia, ma la Lazio trema

ROMA- Cappuccino e risonanza. La sveglia questa mattina suonerà presto per Ciro Immobile, rimasto in ritiro a Milano con l’Italia. Gli esami di controllo sono stati rinviati di un giorno e fissati con un paio d’ore d’anticipo rispetto al decollo del charter azzurro verso l’Ungheria, schedulato alle 12 da Malpensa. Accertamenti clinici e decisione sul filo. Il centravanti della Lazio, escluso dalla lista dei convocati per la partita con l’Inghilterra, confida nel recupero. Giovedì è stato fermato dai medici azzurri e da Mancini all’esito del controllo eseguito a Firenze che aveva rivelato un edema al bicipite femorale della coscia destra. La lieve contrattura poteva trasformarsi in uno stiramento. Il prof Ferretti ha segnalato la criticità ed è stata presa una decisione nel solco della prudenza in sintonia con il ct e con il giocatore, convinto sino alla sera precedente di scendere in campo. «Volevo giocare questa partita con l’Inghilterra, ci tenevo e mi sento bene, ma c’è l’edema e ora dovremo verificare attraverso nuovi controlli se sta andando via. Spero di poter recuperare e volare a Budapest, ma dipenderà dagli esami» ha raccontato Ciro la scorsa notte, transitando in zona mista a San Siro negli stessi istanti in cui il ct Southgate era stato messo sotto processo dai media inglesi. Immobile, anche per restare accanto al gruppo azzurro o trovare posto in panchina, entrando solo nel finale, avrebbe intenzione di partire.

Niente rischi per Immobile Ieri ha svolto un leggero allenamento differenziato ed è stato sottoposto alle cure fisioterapiche. Lo staff medico federale è in contatto con la Lazio. Le analisi di Ferretti e Rodia sono coincidenti. Un affaticamento di questo tipo si può anche risolvere e riassorbire nel giro di 48 ore, altrimenti l’esame potrebbe rivelare l’esigenza di fermarsi. L’immagine strumentale determinerà la risposta dei medici e la lista dei convocati stilata da Mancini in mattinata. Non verrà preso alcun tipo di rischio. Tonali, tanto per dirne una, è stato restituito al Milan prima della partita con l’Inghilterra e salterà l’Ungheria, ma viene considerato in campo con i rossoneri di Pioli alla ripresa di campionato sabato nell’anticipo di Empoli.