Italia, Immobile alza bandiera bianca: salterà la sfida contro l'Ungheria

Ciro Immobile non farà parte della trasferta azzurra in Ungheria. Il centravanti della Lazio, che aveva saltato anche la gara di Nations League tra l'Italia e l'Inghilterra per un problema muscolare, non parteciperà alla sfida contro la nazionale allenata da Marco Rossi. Ieri Immobile aveva provato ad effettuare un allenamento differenziato, ma dopo nuovi controlli, lo staff medico della Nazionale, ha deciso di non rischiare. Lo staff medico biancoceleste sottoporrà nei prossimi giorni Immobile a nuovi controlli, per capire se l'edema è stato completamente riassorbito o necessiti di ulteriori terapie.