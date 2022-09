Ungheria-Italia, Mancini verso la conferma del 3-5-2: ipotesi turnover

INVIATO A MILANO - E ora, dopo la grande paura di retrocedere in B, tutti a Budapest, rinfrancati, per bissare l’ingresso nella Final Four di Nations League, già centrato nell’autunno di due anni fa, poi ospitata tra Milano e Torino nell’ottobre scorso (Francia prima, noi terzi). Un obiettivo non solo tecnico ma anche milionario per le casse federali, colpite dalla mancata qualificazione mondiale. Dunque ci sono molti motivi per cercare di superare la sorprendente Ungheria di Marco Rossi. Già, ma come affrontarla? Stavolta non ci sarà tecnicamente il tempo per alimentare un altro ballottaggio tattico dopo quello che ha preceduto Italia-Inghilterra. Probabile che Mancini confermi anche contro gli ungheresi (attesi per altro con un 3-4-2-1, già adottato dagli inglesi l’altra sera) il 3-5-2 varato al Meazza, senza rinunciare ai dubbi, ripetutamente espressi, per altro.

I moduli Alla fine del primo tempo, a S.Siro, sullo 0-0, un’azione dell’Italia in ripartenza sulla destra con Di Lorenzo e Toloi, si è trasformata, dopo un’indecisione della coppia azzurra, in un contropiede quasi micidiale di Kane, la cui conclusione potente ha superato per fortuna italiana la traversa. Avremmo voluto vedere la faccia di Mancini, in quel momento, davanti al concretizzarsi di una delle sue paure legate al poco amato 3-5-2, varato dopo lunghe stagioni di 4-3-3: «Schierarsi con tre centrali dà maggiori sicurezze sul piano difensivo ma il rischio è quello di trovarsi con una squadra allungata, soprattutto con certe caratteristiche fisiche come le nostre» aveva detto il ct nei giorni di vigilia del match, concetto che ha pure ripetuto poi al Meazza dopo l’1-0. Sta di fatto però che la scelta finale, maturata nella serata pre gara a Milano, si è rivelata felice non solo perché vincente.