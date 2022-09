Italia, Mancini: "Ungheria forte. Immobile? Non si poteva rischiare"

BUDAPEST (UNGHERIA) - "Con Immobile ci abbiamo provato, ma non valeva la pena rischiare". Così Roberto Mancini spiega la rinuncia al centravanti della Lazio, già assente contro l'Inghilterra per un problema muscolare e out anche nel match di Nations League sul campo dell'Ungheria che, se vinto, darebbe agli azzurri il pass per la final four. "Ciro è stato bravissimo a stare con noi - ha aggiunto il ct dell'Italia nalla conferenza stampa della vigilia -. Poi stamattina abbiamo deciso di lasciarlo a casa anche perché non si allenava da tre giorni. Dispiaceva a lui e a noi, sarebbe rimasto volentieri come è rimasto con noi anche durante la prima partita. Ha voluto provarci, ma non si poteva rischiare". Quello dell'attaccante della Lazio è stato l'ennesimo forfait a cui ha dovuto far fronte il commissario tecnico: "Questo è il problema che hanno tutti i ct durante l'anno, chiamando i giocatori che hanno tanti impegni e tanti viaggi: magari a volte non sono in buone condizioni. La cosa più importante è aver voglia di venire in Nazionale, poi noi abbiamo sempre cercato di non creare problemi a nessuno. Quello che conta è che la Nazionale resti una cosa davvero importante per un giocatore, a volte bisognerebbe amarla un po' di più".

I complimenti a Rossi Mancini sa che non sarà facile contro i magiari di Marco Rossi, reduci dal successo in Germania e sorprendentemente primi nel girone: "Giocare in Ungheria non è mai semplice, in panchina hanno un mio ex compagno di squadra che ha fatto un grande lavoro e mi fa piacere che abbiano fatto un'ottima Nations League. Negli ultimi 2-3 anni sono migliorati tantissimo e giocano un buon calcio, attaccano e si difendono bene. Abbiamo il cinquanta percento delle possibilità, anche se loro possono contare anche sul pareggio. Il fatto di esser qui a giocarci il primo posto a novanta minuti dalla fine ci fa comunque piacere, proveremo a passare il turno. Non poter giocare il Mondiale sarà una sofferenza enorme e andare alle sarebbe molto importante per i giovani ragazzi, che potrebbero così giocare nuove partite importanti e accumulare esperienza internazionale".