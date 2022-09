Carnevali: "Felicissimo per Raspadori, al Sassuolo siamo orgogliosi di lui"

Prosegue il momento magico di Giacomo Raspadori, autore di due reti (fondamentali per l'Italia) in due presenze in questa settimana di sosta per riservata alle nazionali. Con gli Azzurri di Roberto Mancini, il giovane attaccante del Napoli si è messo in mostra con due marcature che hanno fatto sorridere Luciano Spalletti, Aurelio De Laurentiis, parecchi suoi tifosi... e dirigenti della sua ex squadra, il Sassuolo.

Napoli, l'ad del Sassuolo Carnevali: "Raspadori, che orgoglio!" Come Giovanni Carnevali. Per l'amministratore delegato neroverde è stata un'emozione vedere esplodere in Nazionale un ragazzo tirato su dal settore giovanile del club ceramista. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Carnevali ha detto: "Felicissimo per tutto quello che sta facendo, si tratta di un vero e proprio orgoglio".