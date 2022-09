La mamma di Mancini: "Raspadori è un cavallo, quanto mi piace"

L'Italia ha raggiunto la Final Four della Nations League e a giugno si giocherà il trofeo. La vittoria sull'Ungheria ha regalato la qualificazione agli azzurri, regalando un sorriso a Mancini , arrabbiato solo per la conduzione della gara nel secondo tempo quando la Nazionale ha sofferto troppo. Anche la mamma del ct, Marianna Puolo , ha percepito la stessa difficoltà della squadra: "Bella partita ma mi sono preoccupata negli ultimi venti minuti, non si può buttare all'aria tutto quello che fai di buono alla fine della partita", ha detto su Rai Radio1 a 'Un Giorno da Pecora'.

"Raspadori un cavallo, Donnarumma lo bacerei"

"Raspadori mi è piaciuto tantissimo, è un cavallo per quanto corre e a Donnarumma darei un bacio per quello che ha fatto. Balotelli? Lui è matto di suo, ha una grande classe ma non la sa gestire", ha aggiunto la madre di Mancini, che poi ha concluso svelando un aneddoto del passato su suo figlio: "L'anno prima della vittoria dello scudetto con la Sampdoria sarebbe dovuto andare alla Juventus. La Juve lo voleva ma lui non voleva andare, era troppo innamorato del presidente Mantovani, guai a chi glielo toccava, e quindi non si è mosso. Se i bianconeri cercarono di portarlo in tutti i modi a Torino? Assolutamente sì, in quel periodo lui era al top, era un cavallo di razza. Come mai decise di non andare? Perché era troppo legato a Mantovani, si apprezzavano tantissimo a vicenda".

