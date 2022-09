Donnarumma, chi osa ancora discuterlo?

In questo Paese di Portieri, Santi e Navigatori, la regola è di doversene stare lì a gustarsi lo spettacolo nella parata di una stella che riempie gli occhi: e quando, a Budapest, Gigio Donnarumma va giù - una, due, tre volte - si capisce in che “razza” di mani sia finita l’Italia. Voltandosi, ci si può smarrire a contare i fenomeni che abbiano attraversato questo macrocosmo in lungo e in largo - in ordine alfabetico, da Albertosi sino a Zoff, ognuno può aggiungere chi vuole, e ci vorrebbero non meno d’un paio di dozzine di protagonisti - però lanciandosi nel futuro, in un Mondo abitato da fuoriclasse, Donnarumma pone se stesso come l’inarrivabile Mito del decennio che verrà.





A ventitrè anni, in genere, si sta ancora in giro a cercare qualcosa di se stesso, fosse anche l'idea di cosa fare da grande, mentre Supergigio si è portato avanti, sta al fianco - o pure sopra - a Neuer che ne ha 36, a Courtois a Oblak e a Ter Stegen che galleggiano intorno ai 30, a Maignan che sta a 28: oltre, c'è una forbice più grande dell'apertura alare di quel talento che ne ha dovuto subire tante, persino troppe, e che è stato capace di venirne fuori da solo, scansando i dollari che gli fecero piovere addosso in Polonia, dopo il no al rinnovo con il Milan, o di prendere a spallate la ferocia delle critiche quando Benzema gli strappò il pallone e lo adagiò nella brace. Donnarumma è stato sballottato di qua e di là ad ogni incidente di percorso, ha scoperto l'ingratitudine del ruolo di enfant prodige, e dopo il recente 5-2 con la Germania, in una serata gelida come può esserla soltanto una sconfitta catastrofica, è uscito dalla sua apparente ritrosia, ha sbuffato a microfoni aperti, ha avvertito sulla propria pelle i graffi d'una contestazione che da strisciante è divenuta dilagante: gli italiani (e forse la moda non ha confini) perdonano tutto, tranne il successo. Ma si può tentare di demolire un genio del genere?