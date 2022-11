Italia, ecco i convocati per Albania e Austria: Immobile non ci sarà

Mancini riparte da Chiesa. Oggi l’attaccante della Juve, non convocato da Allegri ieri a Verona dopo gli assaggi con Psg in Champions e Inter nella penultima giornata di campionato, dovrebbe entrare nella lista del ct per le amichevoli della prossima settimana con Albania (mercoledì 16 a Tirana) e Austria (domenica 20 al Prater di Vienna). Federico ha bisogno di tempo, di pause e di rodaggio. Non può tenere i 90 minuti, ma la convocazione azzurra a dieci mesi di distanza dall’infortunio al ginocchio equivale alla testimonianza di un recupero ultimato. Chiesa non gioca in Nazionale dalla trasferta di Belfast con l’Irlanda del Nord (0-0 il 15 novembre 2021) quando stava cominciando a materializzarsi, con l’incubo playoff, l’eliminazione dal Mondiale in Qatar.

Zaniolo e Ciro no

Oggi il ct diramerà una lista ballerina e passibile di modifiche in relazione alle defezioni ulteriori che dovessero emergere nel week-end dopo l’ultimo turno di Serie A. Chiesa sì, Zaniolo no. L’attaccante della Roma non verrà convocato. Sembra non sia uscito benissimo, dal punto di vista fisico, dalla partita con il Sassuolo in cui Mourinho lo ha sostituito nel finale con Belotti. Mancini era intenzionato a richiamarlo. Indisponibili anche gli altri due romanisti, Pellegrini e Spinazzola. Il ct non convocherà Immobile, reduce da uno stiramento. Ci sono stati contatti con la Lazio e Ciro, in panchina con il Monza, ne approfitterà per riposarsi e migliorare la condizione a Formello.

Sorprese

I test con Albania e Austria serviranno per testare qualche giovane. Il ct tiene aperte le valutazioni su Fagioli e Miretti. La lista, più o meno, dovrebbe ricalcare quella di settembre in Nations. Torneranno Politano e Berardi, all’epoca infortunati. Verratti, se sta bene, ci sarà. Dietro a Scamacca e Raspadori, dovrebbe trovare spazio Pinamonti, che Mancini avrebbe voluto provare a giugno. Le riflessioni si allargheranno agli Under 21 in sinergia con Nicolato, atteso dal test con la Germania (venerdì 19 ad Ancona): Udogie e Samuele Ricci sperano. Carnesecchi insidia Vicario o Provedel tra le alternative a Donnarumma. L’ultima notizia riguarda Carlos Augusto, esterno sinistro del Monza, 23 anni, italo-brasilano. Ha il doppio passaporto, sta completando la documentazione. Mancini lo chiamerà presto. Un altro oriundo in arrivo. Luiz Felipe, finito ko con il Betis, non ci sarà. Casale o Romagnoli sperano. In ballo 30-35 nomi.

I probabili convocati

Portieri: Donnarumma, Meret, Vicario, Provedel o Carnesecchi.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Bonucci, Di Lorenzo, Dimarco, Toloi, Mazzocchi, Scalvini, Gatti, Emerson o Udogie, Casale o Romagnoli.

Centrocampisti: Barella, Cristante, Sa. Esposito, Frattesi o Pessina, Jorginho, Pobega, Tonali, Verratti, Locatelli, Fagioli o Miretti.

Attaccanti: Scamacca, Raspadori, Pinamonti, Chiesa, Gnonto, Berardi, Politano, Grifo, Cancellieri o Zerbin.