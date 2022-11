Pafundi, 16 anni e la splendida onda verde sollevata da Mancini

La Nazionale campione d'Europa e semifinalista della Nations League è la grande convitata di pietra al mondiale qatariota, in procinto di cominciare. Le amichevoli con l'Albania e l'Austra non sono partite inutili, piazzate nel calendario post prima fase del campionato, un po' per celia e un po' per non morir. Tutt'altro. Lo dimostra l'onda verde sollevata da Mancini, perché, in fondo, tutto si tiene, se il ct incarica debuttò a 16 anni in Serie A e a 19 anni in Nazionale. Il simbolo del ritorno al futuro non può che essere Simone Pafundi, 16 anni, trequartista, giovanissimo e già prezioso gioiello dell'Udinese della famiglia Pozzo, un autentico club modello, da ventisette anni consecutivi in Serie A. Secondo Andrea Carnevale, deus ex machina del florido vivaio bianconero, "Pafundi ha un piedino alla Maradona". Per molti tifosi udinesi, nelle movenze e nel senso del gol ricorda già Totò Di Natale, grande totem bianconero (12 stagioni nell'Udinese, 446 presenze, 227 gol). L'esercizio dei paragoni e degli accostamenti è sempre in gran voga nel calcio: Pafundi ne sarà sicuramente lusingato, ma ora è giusto che si goda l'atto di coraggio e di stima di cui l'ha gratificato Mancini. Lo stesso allenatore che chiamò Nicolò Zaniolo in azzurro quando aveva 19 anni e non aveva ancora collezionato un minuto in gara ufficiale con la Roma. Diciannove convocati di questa tornata azzurra sono Under 25: Simone Pafundi, 16 anni; Giorgio Scalvini, 18 anni; Willy Gnonto, 19 anni; Fabio Miretti, 19 anni; Nicolò Fagioli, 21 anni; Samuele Ricci, 21 anni; Giacomo Raspadori, 22 anni; Sandro Tonali, 22 anni; Fabiano Parisi, 22 anni; Gianluca Scamacca, 23 anni; Davide Frattesi, 23 anni; Alessandro Bastoni, 23 anni; Gianluigi Donnarumma, 23 anni; Nicolò Zaniolo, 23 anni; Federico Gatti, 24 anni; Alex Meret, 25 anni; Federico Dimarco, 25 anni; Nicolò Barella, 25 anni; Federico Chiesa, 25 anni. L'avvocato Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, commentando la convocazione di Pafundi, ha annotato con soddisfazione come anche Meret sia un ragazzo cresciuto nel vivaio dell'Udinese. Che ha molti buoni motivi per essere orgogliosa.