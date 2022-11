Nazionale, gli azzurri a Tirana nel nuovo stadio "italiano"

Domani sera gli azzurri scendono in campo per la prima volta contro l'Albania all'interno dell'innovativo stadio nazionale, realizzato a Tirana dall'architetto fiorentino Marco Casamonti. Lo stadio è stato inaugurato il 18 novembre del 2019 con la partita Albania-Francia. Nei tre anni precedenti è stato demolito il vecchio impianto 'Qemal Stafa' e costruito quello nuovo: un investimento da 80 milioni di euro per 22mila posti a regime nel centro della città, parcheggi per le auto sotterranei e centro commerciale con annessi servizi. Si tratta di un intervento di sostituzione edilizia poiché realizzato nella stessa area dove sorgeva l'originale complesso sportivo, dedicato all'atletica e al calcio, disegnato alla fine degli anni Trenta da un altro architetto fiorentino Gherardo Bosio.