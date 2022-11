Reja: "Mourinho sta dietro e fa il contropiede. Mentalità cambiata in Italia"

TIRANA (ALBANIA) - "La mancata qualificazione dell'Italia alla fase finale dei Mondiali ha deluso tutti e mi dispiace molto. Per fortuna Mancini ha deciso di rimanere al proprio posto; con lui in panchina il progetto avrà continuità e sono convinto che farà benissimo". Così Edy Reja , commissario tecnico dell' Albania , presenta in conferenza stampa l'amichevole di domani sera all' Air Albania Stadium di Tirana (calcio d'inizio alle 20.45) della sua ' Futbollit ' contro gli azzurri di Roberto Mancini . Il 77enne tecnico friulano non solo elogia il lavoro del ct azzurro ma traccia quella che, secondo lui, è la strada da seguire e quali sono le basi da cui ripartire: "Ci sono giovani interessanti" - sottolinea il ct dell' Albania - "Ad esempio mi parlano molto bene di Pafundi , che è un 2006, ci sono anche elementi come Miretti o Fagioli della Juventus. Mancini sta lavorando per il futuro e mi auguro possa centrare altri obiettivi, perché se lo merita".

L' Italia che non partecipa a due edizioni consecutive dalla Coppa del Mondo è " un discorso lungo " legato, secondo Reja , a più aspetti ma a uno in particolare: "I settori giovanili in Italia sono composti quasi interamente di stranieri. In passato c'erano blocchi di Juventus, Inter e Milan, ora Mancini deve invece pescare dappertutto, sono pochi i giocatori di squadre con esperienza internazionale. In ogni partita", sottolinea l'ex allenatore del Napoli per il quale "basta un niente, in queste gare sei dentro o fuori, non è il campionato dove puoi recuperare. Non ci sono squadre che puoi prendere sottogamba, ma il problema principale è che in Italia ci sono tantissimi stranieri. L'Italia senza due Mondiali è tosta, per 12 anni non vedremo il Mondiale".

Reja è convinto che sia la mentalità il principale ostacolo che ha impedito agli azzurri di qualificarsi al Mondiale . Mentalità che, secondo il ct dell' Albania , in Serie A non è così marcata. Per Reja l'esempio più lampante è rappresentato da Mourinho al quale non risparmia una critica: "Ora è arrivato e sta dietro e fa il contropiede", punge l'ex allenatore del Napoli che però sottolinea quanto i primi segnali di cambiamento stiano giovando al campionato italiano: "Ora in Serie A si aggredisce più alti e c'è stata la svolta, si cerca di più il gioco produttivo. Mentalmente siamo cambiati anche noi allenatori". Sul modulo più idoneo da adottare, Reja non ha dubbi: "Il 3-5-2 è il modulo che ci ha dato più garanzie. Con questo sistema i calciatori si sentono molto sicuri e non credo di cambiare, poi magari può accadere nel corso della gara", svela Reja che poi aggiunge: "Io il 3-5-2 l'ho utilizzato nel Napoli già 15 anni fa. Ora lo fa Conte, lo fa Mancini... Io ho iniziato 15 anni fa e ho fatto i complimenti anche a Mancini, perché con la difesa a tre ha trovato veramente l'equilibrio. Poi alcune prestazioni sono venute bene, altre male, ma questo è un modulo che mi ha dato soddisfazioni".

Reja: "Voglio un segnale dai miei". Su Asllani, Bajrami e Broja...

"Sì, può essere la gara giusta ma giocare contro l'Italia non è facile. E' sicuramente una gara che potrà darci indicazioni importanti, è una gara che fa piacere disputare". Reja si aspetta una prestazione matura da parte della sua squadra e il test con gli azzurri può fornire al ct preziose indicazioni in merito: "Vediamo a che punto siamo arrivati, anche se mi sarebbe piaciuto avere la formazione al completo. Mi piacerebbe vedere la crescita di questa squadra: se tu dimostri di essere competitivo contro l'Italia questo è un ulteriore stimolo. Io mi aspetto questo, al di là del risultato. Mi aspetto una prestazione all'altezza". Su i due italiani, Bajrami dell'Empoli e Asllani dell'Inter, Reja ammette che la loro 'convivenza' a centrocampo è possibile a patto che si trovino i giusti equilibri: "Nell'ultima partita in casa contro Israele hanno giocato insieme, se l'hanno fatto è perché possono farlo", ammette Reja che poi aggiunge: "E' chiaro, però, che hanno bisogno di certi equilibri attorno visto che uno è un trequartista e l'altro un regista di centrocampo. C'è quindi bisogno di chi poi li protegge nell'interdizione". Sulle potenzialità dell'attaccante del Chelsea Armando Broja, Reja ammette: "Ha delle qualità, ma è presto per poter dire dove può arrivare... Lui ha il potenziale per diventare, poi però ci sono tante componenti e non si diventa giocatori subito". Il ct albanese propone poi un interessante parallelo: "Avete visto Tonali? Nel primo anno al Milan ha avuto grandi difficoltà. Per arrivare a quel livello lì servono i giusti passaggi, bisogna arrivare gradualmente anche perché nei grandi club la critica è immediata. Un giovane quando lo butti dentro puoi anche bruciarlo definitivamente".

Italia, Mancini: "Pafundo come Zaniolo"

Reja: "Ai due inni mi commuoverò"

"L'affetto per l'Albania lo conoscete e quando non gioca contro l'Albania tifo per l'Italia. Ma domani non tifo certo Italia, andrebbe contro i miei interessi...", ammette Reja che si augura una gara all'insegna dello spettacolo: "Se venisse fuori un 3-3 o un 4-4 sarebbe straordinario. E' una festa per noi, un'amichevole migliore non potevo aspettarmela". Emozionarsi, per Reja, sarà inevitabile: "Sono particolarmente emozionato, domani quando sentirò i due inni mi commuoverò, sicuramente".