Raspadori, un 10 che segna come i giganti

TIRANA - Numero 10 con licenza di segnare. Non centravanti classico. Dove lo metti, sta. Punta d’appoggio o di manovra, conservando l’istinto e la freddezza in area che gli aveva consentito di essere paragonato a Paolo Rossi . Raspadori , in senso compiuto, riempie l’attacco dell’ Italia . Forse di più. Mancini cercava i gol e soluzioni alternative a Immobile . Lo dicono i numeri e risponde il campo, giudice inesorabile e infallibile: 5 reti in 15 presenze, una ogni 141 minuti. Gli sono bastati 663 minuti. Come segnalano le relazioni statistiche della Figc , è il quarto della storia azzurra. Più veloci soltanto Luca Toni (403'), Gigi Riva (405') e Filippo Inzaghi (504'). Sono fresche le immagini di fine settembre. Un capolavoro balistico, palla messa giù in corsa e destro sul palo più lontano, per spedire al tappeto l’ Inghilterra . Un gol di astuzia a Budapest per battere l’ Ungheria e trascinarci alla Final Four di Nations . Raspadori ha firmato la ripartenza azzurra nell’autunno più malinconico della Nazionale .

Universale

Renzo Ulivieri, presidente degli allenatori italiani, due giorni fa a Coverciano scherzava con il ct. Non riuscì a convincerlo a giocare prima punta all’inizio della carriera. Eppure possedeva il senso del gol, non solo dell’invenzione. Chissà quanto Mancio si riveda nella completezza di Raspadori. Di sicuro ci credeva e aveva visto nella direzione giusta quando decise di convocarlo per l’Europeo 2021 come terzo centravanti dietro Immobile e Belotti. Le proprietà di palleggio, l’intelligenza calcistica lo rendono ideale per il tridente di Mancini che ne attendeva solo la maturazione. All’epoca, un anno e mezzo di esperienza in più gli avrebbe consentito di ritagliarsi uno spazio invece di finire in tribuna a Wembley. La dimostrazione plastica di quanto solo le partite consentano al talento di esprimersi. Se n’è accorto anche Spalletti, che lo tiene in panchina soltanto perché non si può fare a meno dell’uragano Osihmen. Raspa, però, si è fatto largo e ha lasciato il segno in Champions: 5 presenze nel girone, 4 gol, uno ogni 53 minuti. Un finalizzatore spietato. Aggiungendo il campionato, il totale nella prima parte della stagione dice 5 gol in 17 presenze alla media di uno ogni 172 minuti.