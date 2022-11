Albania-Italia diretta: ora LIVE la partita di oggi

TIRANA (ALBANIA) - Nello stadio in cui la Roma a maggio ha alzato la Conference League al cielo di Tirana riparte l' Italia di Mancini . All'Air Albania Stadium va in scena l'amichevole contro la nazionale dell'ex tecnico di Napoli e Lazio Edy Reja. Per il ct azzurro è l'occasione per sperimentare i nuovi, dare fiducia ai giovani e provare a non pensare alla delusione Mondiale.

20:20

Grande attesa per l'Italia

C'è grande attesa per l'Italia che non ha mai giocato nello stadio di Tirana. Squadre ancora in campo per la fase finale del riscaldamento prima del rientro negli spogliatoi e degli inni nazionali, manca sempre meno all'inizio della partita.

20:05

"Ci aspetta un mese difficile, si sapeva, per l'amarezza che proviamo a non essere in Qatar. Da marzo vivo abbastanza male questa cosa, meritavamo di andare ai Mondiali, ma purtroppo abbiamo sbagliato le occasioni a disposizione", così Mancini ieri in un passaggio della conferenza stampa.

19:50

Nell'Albania 6 "italiani"

È un'Albania molto "italiana" quella che Mancini affronta questa sera. Nella formazione iniziale scelta da Reja ci sono cinque giocatori che militano nel campionato di Serie A: Berisha (Torino), Ismajli (Empoli), Kumbulla (Roma), Hysaj (Lazio) e Bajrami (Empoli). In più dalla panchina può entrare Asllani (Inter).

19:35

Le formazioni ufficiali

ALBANIA (3-4-2-1): Berisha; Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, Lenjani; Bajrami, Uzuni; Broja. Ct: Reja.

ITALIA (3-4-3): Meret; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Verratti, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo. Ct: Mancini.

19:30

Curiosità su Albania-Italia

L’Italia non ha ancora subito un gol in tre partite contro l’Albania, con un bilancio di tre vittorie: solo contro il Liechtenstein gli Azzurri hanno disputato più gare senza mai concedere una rete (quattro).

Solo una volta l’Italia ha affrontato in trasferta l’Albania, il 9 ottobre 2017: 1-0 con gol di Antonio Candreva al minuto 73.

Dopo una serie di 13 vittorie consecutive tra novembre 2020 e luglio 2021, l’Italia ha ottenuto sei successi nelle ultime 18 partite disputate (8N, 4P), tra cui le due più recenti, giocate a settembre.

Tutti gli ultimi cinque gol dell’Italia sono stati realizzati da giocatori con meno di 25 anni (Gnonto, Bastoni, Raspadori, Dimarco); è dal 1988 (Vialli, Bergomi, Ferri) che non vengono realizzate sei reti di fila da giocatori sotto quota 25 anni.

Con Roberto Mancini alla guida sono tre i giocatori a pari merito come migliori marcatori dell’Italia: Nicolò Barella, Andrea Belotti e Ciro Immobile (tutti a otto reti).

Simone Pafundi (16 anni, 8 mesi e 2 giorni alla data della partita) potrebbe diventare il primo calciatore a esordire con l’Italia prima di compiere 17 anni negli ultimi 100 anni.