Di Lorenzo di nuovo papà: fa gol con l'Italia e lo annuncia così

TIRANA - Prima il gol di Di Lorenzo con un ottimo inserimento in area di rigore, poi il raddoppio di Grifo che ribalta il vantaggio dell'Albania di Ismajli, l'Italia nel primo tempo di Tirana ribalta tutto. E per il terzino del Napoli la festa è doppia: non solo il gol con l'istinto da attaccante, ma soprattutto l'annuncio - con dedica - dell'arrivo di un altro figlio. Di Lorenzo dopo il gol ha preso il pallone e se l'è messo sotto la maglietta, festeggiando il prossimo bebè. Tutta la squadra poi l'ha abbracciato.